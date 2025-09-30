Да, България внесе законопроект за задължителни бодикамери за служителите на ДАИ





Току-що от Да, България внесохме предложение в Закона за автомобилните превози, с което всички служители на ДАИ ще бъдат задължени да носят боди камери, съобщи от страницата си във Фейсбук Ивайло Мирчев.

Същото предложение имахме и за всички полицаи, което бе отхвърлено от ГЕРБ и Главното Д.

"Усещането за корупция", както в ГЕРБ наричат поголовната корупция в България трябва да бъде пресичано категорично, докато се превърне в усещане за нормална европейска държава и не се налага от Роби Уилямс да разбират някои, че корупцията в Държавната автомобилна инспекция е част от професионалната характеристика!