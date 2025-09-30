Сигурна работа и растеж в Самоков: Lidl търси управители за магазини





Вилияна Неделчева е регионален мениджър продажби в Лидл България. Част е от компанията от 2017 г., а днес отговаря за екип от над 80 души в магазините на компанията в Самоков, Дупница и София. За нея Lidl е не просто работа, а място, което е променило и личния ѝ живот – тук среща половинката си, създават семейство и с увереност градят бъдещето си.

Виждаме, че именно в момента търсите хора за екипа си в Самоков. Разкажете кои са позициите и какво е специфичното в тях?

Да, в момента търсим заместник-управители и младши заместник-управители за филиала в Самоков. Това са ръководни позиции – отговарят за екип от около 20 души, за оборота, персонала и резултатите на магазина. Те са „универсални войници” – участват в обучението на нови служители, изготвят поръчки, грижат се за стоковата наличност и работят рамо до рамо както с ръководителите, така и с останалите служители. Важно е да се каже, че заплатата им гарантирано расте през първите 3 години, а възможностите за развитие са много – спрямо индивидуалните им качества и постижения.

Какъв тип човек би се вписал най-добре?

Трябва да има желание да работи в динамична среда, да учи и да развива екипа си. Предишният опит е предимство, но не е задължителен. Важно е кандидатите да са отговорни, да умеят да работят в екип и да имат завършено средно образование.

Защо да работиш в голяма международна компания като Lidl си заслужава?

Най-голямото предимство е в сигурността и развитието. Всичко е „на светло” – знаеш каква е заплатата ти, получаваш я навреме и можеш да разчиташ на стабилност, особено когато планираш бъдещето. Възнаграждението е конкурентно и се изчислява до минута, има ваучери за храна, бонуси, карта за спорт, допълнително здравно осигуряване и подкрепа за семейството – като 650 лв. бруто бонус при раждане и подаръци за ученици. Всички се осигуряват на реалната си заплата, което е ключово в различни житейски ситуации. За колежки, връщащи се от отпуск по майчинство, например, сме успели да осигурим гъвкаво работно време спрямо техните желания и нужди. Това е пример как Lidl застава зад хората си не само в работата, но и в личния им живот. По принцип всеки може да избира смени от 4, 6 или 8 часа. За хората извън Самоков пък предлагаме бонус отдалеченост от 12 лв. бруто на ден. Така даваме възможност на всички от региона на Самоков, Ихтиман, Дупница и близките населени места, да намерят сигурна работа с добро заплащане.

Как бихте описали работата с едно изречение?

Динамична работа в международна компания, която ти дава сигурност и силен екип, в който си рамо до рамо с най-добрите.