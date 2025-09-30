Посрещаме нашите герои: Волейболните ни национали днес пристигат на родна земя





Националният отбор по волейбол на България се прибира днес след историческото представяне на световното първенство по волейбол за мъже. "Лъвовете" спечелиха сребърни медали, като повториха постижението от 1970 г. На финала момчетата на Джанлоренцо Бленджини загубиха с 1:3 гейма срещу Италия.

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев заминa рано тази сутрин за Истанбул с правителствения самолет, за да прибере световните вицешампиони. Очаква се полетът от Турция да кацне на летище "Васил Левски" в 10:15. В 17:30 те ще пристигнат на площад "Александър Невски", където ги очаква грандиозно посрещане