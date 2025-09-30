



Днес ще преобладава слънчево време. След обяд над североизточните и планинските райони облачността ще се увеличи и на места там ще превали дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще е до умерен, в Дунавската равнина и в Горнотракийската низина временно ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, за София – около 16°.

Над планините облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево време. След обяд главно над Рило-Родопската област облачността ще се увеличи и на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра - около 4°.

По Черноморието облачността ще е променлива, след обяд над крайните северни райони - значителна и на места ще превали. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

През първите 3-4 дни на октомври в нашата страна ще се създаде валежна обстановка. В сряда облачността ще се увеличи, но валежите ще са все още предимно слаби и само на отделни места в Северозападна България и Рило-Родопската област. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, в Дунавската равнина ще е умерен. Дневните температури ще достигат 17°-22°, но сутрин ще е хладно с преобладаващи минимални между 4° и 9°. В четвъртък и петък ще бъде предимно облачно, с повсеместни валежи от дъжд, в планините над 1800 метра - от сняг. Вятърът отново ще се ориентира от североизток и ще се усили, с него ще застудява. Дневните температури ще бъдат в широк интервал от 6°-10° в много райони в Западна България до 16°-20° в югоизточните райони и по Черноморието. Вероятността за значителни количества, на места в Рило-Родопската област, Предбалкана и Югоизточна България, надхвърлящи месечните норми е много голяма. В петък с усилване на североизточния вятър застудяването ще продължи, границата на снеговалежите ще се снижава и в планините в Западна България под 1000 метра надморска височина дъждът ще преминава в сняг. Температурите ще бъдат без съществен дневен ход - от 5°-10° в западната половина от страната до 12°-18° в Източна България. В събота от юг ще започне спиране на валежите и разкъсване на облачността; в Северна България ще продължи да вали през по-голямата част от деня. В неделя и понеделник вероятността за валежи е много малка. Облачността навсякъде ще намалее. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от югоизток. Сутрешните температури ще се понижат и преобладаващите минимални ще са между 1° и 6°, по-високи по Черноморието, дневните ще се повишават значително и максималните ще са между 18° и 23°. Сутрин в низините и котловините е възможно видимостта да бъде намалена. Във вторник от запад ще се появи разкъсана висока и средна облачност.