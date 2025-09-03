Съдът в Дупница постанови постоянен арест за младежите, извършили обир в златарско ателие





Мярка за неотклонение ,,Задържане под стража”, по отношение на двамата обвиняеми / на 18 г. и непълнолетен / за кражба от магазин за златна и сребърна бижутерия в гр. Дупница, извършена с МПС, определи Районен съд Дупница. Съдът уважи искането на Районна прокуратура за вземане на най - тежката мярка за неотклонение. Определението на Районен съд- Дупница подлежи обжалване и/или протестиране в 3 - дневен срок от днес, пред Окръжен съд Кюстендил.

И. Б. / на 18 г., от гр. Дупница / е привлечен като обвиняем за това, че на 26.08.2025 г., около 18 ч., в гр. Дупница, от магазин за златна и сребърна бижутерия, в съучастие, като съизвършител с непълнолетен младеж, е отнел чужди движими вещи, а именно: 22 бр. златни синджири, с общо тегло 65, 53 грама, 14 карата, на обща стойност 11 140, 10 лева, собственост на ЕТ „Г…“, от владението на продавач – консултанта в магазина, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като за извършването на кражбата е използвал МПС – скутер, нерегистриран, без регистрационни номера. По отношение на непълнолетния съизвършител, от Районна прокуратура – Кюстендил, т. о. Дупница посочват, че макар и непълнолетен / 16 – годишният младеж / е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.

От събрания доказателствен материал е видно, че извършителите на деянието са млади хора, единият от тях дори е непълнолетен, като от техните самопризнания е видно, че вероятно деянието е извършено вследствие на проявено лекомислие и увлечение. За горното обстоятелство обаче, поради началната фаза на ДП не е назначена съдебно – психологична експертиза. Съображенията на настоящият съдебен състав да постанови най- тежката мярка за неотклонение, като се взима предвид, че по отношения на непълнолетния, същата се взима само в изключителни случаи, са за това, че деянието не би било разкрито, ако не е била бързата и компетентна намеса на разследващите органи. В тази връзка съдът счита, че направените впоследствие самопризнания са благодарение на обстоятелството, че същите са били установени по безспорен начин, в противен случай биха се укрили, поради което е налице и още една от предпоставките за взимане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“. Веднага след деянието, двамата обвиняеми са заминали на море. По време на престъплението, същите са използвали маски и каски, както и превозно средство което не е регистрирано по надлежния ред и допълнително е било заличено, за да не бъде разпознато, с поставяне на лепенки от черен найлон, което води на извод, че двамата обвиняеми могат да извършат друго престъпление.

По отношение на непълнолетния обвиняем, настоящият съдебен състав счита, че мярката „Под надзор на родителите“ не би могла да бъде проследена, доколкото цялото семейство живее в Р. Италия и няма гаранция, че ще бъде обезпечено довеждането му в Р. България за извършването на съответните процесуално – следствени действия. Освен това прави впечатление продължителната предварителна подготовка на двамата обвиняеми за извършване на деянието. Всичко посочено по- горе води до обоснован извод, че с голяма степен на вероятност извършители на деянието са двамата обвиняеми, спрямо които е повдигнато обвинение за тежко умишлено престъпление по смисъла на НК, се казва още в мотивите на съдия Светла Пейчева.