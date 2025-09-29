АМ "Рила" ще бъде отдадена на консеция





„Два от най-важните железопътни участъци по Коридор 8 – Радомир-Перник и Перник-София – вече са върнати в инвестиционната програма на НКЖИ“. Това заяви в Кюстендил вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на втори регионален форум за транспортна свързаност, който се организира Кюстендилска търговско-промишлена палата и Клъстер Зелен транспорт.

Караджов подчерта, че развитието на железопътната линия София – Гюешево и нейното свързване с мрежата на Република Северна Македония е от стратегическо значение.

До края на годината ще бъде приет новият проект за трасето Радомир – Гюешево, което ще осигури директна връзка и на Кюстендил. Линията ще бъде проектирана за скорост до 160 км/ч, а обществената поръчка за строителството ще бъде обявена в средата на следващата година. Министърът увери, че новото трасе преминава извън населените места. Обмисляме за жителите да бъде организиран довеждащ транспорт, а съществуващите линии в планинските райони ще бъдат рехабилитирани за обслужване с малки влакове.

Вече е обявен търгът за строителството на 2,4-километровия участък до границата при Гюешево. През ноември предстои подписване на споразумение с Република Северна Македония за изграждането на общия трансграничен железопътен тунел – последната стъпка за завършване на връзката.

Другият голям проект за региона е автомагистрала „Рила“, която ще бъде естествено продължение на АМ „Струма“ и ще свърже Дупница с Кюстендил и границата с Република Северна Македония. На 1 октомври Консултативният съвет по концесиите ще разгледа предложението за концесия на участъка Дупница – Гюешево. “До пролетта на следващата година ще бъде избран международен консултант, който да направи анализите. Тези проекти ще дадат нов живот на икономиката и туризма в Югозападна България, а Кюстендил ще стане част от транспортната карта на България“, заяви министър Караджов.

В рамките на своята визита в града Караджов посети жп гарите в Гюешево и Кюстендил, както и пощата в града. На среща с областния управител инж. Методи Чимев бяха обсъдени проектите за транспортна свързаност в региона на Кюстендил.