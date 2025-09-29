Служителите на ДАИ поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, като ползвали Гугъл преводач







Двама служители на Регионална дирекция ,,Автомобилна администрация“ в София са задържани в условията на неотложност съвместно от служители на СДВР и ГДБОП. Извършените оперативно-издирвателни и процесуално – следствени действия са предприети по указания на главния секретар на МВР във връзка с постъпил сигнал за поискан и получен подкуп от длъжностни лица.

Сигналът е подаден от управител на търговско дружество за това, че при придвижването на техниката, необходима за организацията и провеждането на концерт на 25 септември на Национален стадион „Васил Левски“, в района на международен път А1 и околовръстен път София, е извършена проверка на камионите. В хода й двамата служители на „Автомобилна администрация“ са поискали и получили облага от трима от шофьорите – 300 евро от един и по 200 лева от други двама водачи на тировете. За да преодолеят езиковата бариера с водачите, използвали приложението google translate.

В рамките на няколко часа било установено, че извършителите на престъпното деяние са двама служители – на 56 и 52 години. Те са задържани след приключване на работната им смяна на 27 септември. У двамата са открити съответно сумата от 610 евро и 385 лева, и сумата от 315 лв. у другия служител. На домашните им адреси са намерени и иззети съответно сумите от 40 900 евро и 2950 лева от едното жилище, и сумата от 1400 лева от другото. В личния автомобил на един от служителите също е намерена и иззета парична сума в чужда валута.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Софийска градска прокуратура. На двамата са повдигнати обвинения по чл. 301, ал.1, вр.26, ал.1 от НК и с прокурорско постановление мярката им за задържане е удължена за срок до 72 часа.

Подробности по случая предоставиха на брифинг директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов, зам. директорът на ГДБОП старши комисар Димитър Китанов, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ Слав Монов и зам.- градският прокурор Десислава Петрова. Тя за пореден път подчерта доброто взаимодействие между Столична дирекция на вътрешните работи и Софийска градска прокуратура.