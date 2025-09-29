Окръжен съд-Кюстендил постанови постоянен арест за албанец, осъден в Германия за трафик на наркотици





Окръжен съд Кюстендил взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на 26 - годишен гражданин на Република Албания, издирван с Европейска заповед за арест от властите във Федерална република Германия с цел наказателно преследване. Лицето се издирва за извършени две престъпления в периода: началото на м. декември 2021 г. до 14.12.2021 г. – подбуждане към незаконен внос на наркотични вещества в значителни количества, както и незаконна търговия с наркотични вещества в значителни количества. ЕЗА е издадена от съдия в Районен съд - Вюрцбург на 04.02.2022 г. На 25.09.2025 г. Л. К. е пристигнал на ГКПП – Гюешево за влизане в Република България като пътник, с лек автомобил. При въвеждане на личните му данни в информационната система, било установено, че по отношение на него е издадена Европейска заповед за арест.

При така установеното, съдът намира постъпилото искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ за основателно. Задържаното лице се издирва от съдебните власти на Федерална Република Германия, с цел провеждане на наказателно преследване за две престъпления. Л. К. е чужд гражданин и по отношение на него съществува опасност от укриване, доколкото същият няма и не сочи постоянен адрес в Република България, респективно адрес, на който да пребивава. Престъпленията, за които се издирва са наказуеми с лишаване от свобода - с максимален срок до 15 години и са сред посочените по чл. 36, ал. 3 от ЗЕЕЗА. Несъмнено същите съставляват безспорно престъпления по законодателството на Република България, се посочва в мотивите на Окръжен съд Кюстендил.

Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд София.

Източник: Пресцентър Окръжен съд-Кюстендил