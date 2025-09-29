Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 29 септември

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 МЕСТА

2 медицински сестри Висше образование, обект гр. Бобошево

1 медицинска сестра Висше образование обект с. Дрен

2 психолог Висше образование

1 учител в група в ЦОУД I-IV клас Висше образование,обект гр. Бобошево

1 учител по история и география Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 119 МЕСТА

4 електромонтьори Средно образование

3 инкасатори, плащания Основно образование

4 работник, сортировач Средно и по-ниско образование, обект гр. Костинброд

2 шивачи, мъжко/дамско облекло Средно образование

1 оператор, пътно-строителни машини/фадромист Средно образование, чл. 38 от ЗХУ

1 шофьор, тежкотоварен автомобил- 12 и повече тона Средно,основно образование

6 общ работник,промишленост Средно и по-ниско образование

1 продавач консултант Средно образование

1 общ работник Средно,основно образование

1 управител на офис Средно образование

1 кредитен експерт Средно образование

4 диспечери, водоразпределителна мрежа Средно образование

2 технически ръководител В и К Средно образование

2 машинисти еднокофов багер Средно,основно образование

3 водопроводчик, външно В и К Средно и по-ниско образование

1 помощник кухня Средно образование

1 сервитьор Средно образование

2 помощник,кухня Средно образование

1 общ работник Средно образование

10 шивачи Без изискване

1 шивач Средно образование

2 продавач - консултант Средно образование

1 барман Средно,основно образование

1 строителен техник, проектно-технически отдел Средно образование

1 стругар Средно образование

5 шивачи Средно образование

1 готвач Средно образование

1 Техник, технолог на мляко и млечни изделия Средно образование

1 дистрибутор Средно образование

2 куриери Средно образование

30 общи работници обект с. Жедна/Радомирско

1 камериерка Обект гр. Сапарева баня

3 шивачи Обект с. Самораново

5 общи работници, строителство Средно,основно обр-ие

2 производител, обувки Средно и по-ниско образование

1 инкасатор, дългови задължения обект общ. Дупница Ср.образование

1 рецепционист Средно образование

1 пазач – невъоражена охрана и поддръжка Средно образование

3 майстори,строителство Без изискване

3 общи работници,строителство Без изискване

1 технолог Средно образование

1 парнаджия/огняр Средно, основно образование Обект гр. Бобошево

4 дограмаджии Средно (техническо) образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –21 МЕСТА

3 кофражист Средно образование

2 сервитьор Средно образование

2 заварчик Основно (Документ за заварчик)

2 Работник, формоване на хранителни продукти Основно образование

1 транжор Без изискване

2 гладачи,преса Без изискване

2 ръчник Без изискване

5 шивачи Без изискване

1 работник, кухня Средно,основно образование

1 чистач/ хигиенист Начално, основно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

1 кинезитерапевт Висше образование

1 социален работник, хора с увреждания и социални услуги Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ -13 МЕСТА

1 трудотерапевт Средно образование

1 готвач Средно образование

2 сервитьори Средно образование

1 социален работник, социално подпомагане Средно образование

1 готвач Средно образование

1 болногледач Средно, основно образование

1 готвач Средно образование

5 шофьори, автобус Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 11 МЕСТА

1 сервитьор Средно, основно образование, обект гр. Рила, местност "Картарница", х-л "Валдис"

1 камериер/ка Основно образование, обект гр. Рила, местност "Картарница", х-л "Валдис"

1 готвач Средно , основно образование, обект гр. Рила, местност "Картарница", х-л "Валдис"

2 машинни оператори,опаковане/увиване Основно образование

2 шивач Средно, основно образование

1 експедитор стоки и товари Средно образование

2 обслужващ работник промишлено производство Средно, основно образование

1 шофьор тежкотоварен а-л 12 и повече тона Средно, основно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”

3 програмист,софтуерни приложения Средно образование

1 продавач, автомобили Без изискване

1 технически секретар Основно образование

1 продавач-консултант Средно образование

2 оператор въвеждане на данни Средно и по-ниско обр.

1 снабдител, доставчик Средно и по-ниско обр.

1 продавач-консултант Без изискване

1 рецепционист Без изискване

1 сервитьор Средно образование

10 общи работници Без изискване

1 брокер, недвижими имоти Средно образование

1 оператор, въвеждане на данни Средно образование

1 специалист, приложно програмиране Средно образование

1 работник, товарно-разтоварна дейност Средно и по-ниско обр.

1 асистент офис Основно Образование

2 продавач-консултант Без изискване

1 снабдител-доставчик Без изискване

1 продавач-консултант Без изискване



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Младежки практики”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по чл.36, ал.1 от ЗНЗ

1 продавач-консултант Средно и по-ниско обр.

1 шофьор, автобус Средно образование

1 работник, кухня обект гр. Сапарева баня Средно образование

1 общ работник, строителство Средно и по-ниско обр.

1 общ работник Основно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА обявени от други региони

1 водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); 1 шофьор, самосвал; 1 машинист, еднокофов багер – обект гр. Кюстендил

2 машинни оператори обект гр. София Средно образование