Марек не успя да надвие ЦСКА II и след два червени картона







Марек завърши наравно 1:1 с ЦСКА II в среща от 10-ия кръг на Втора лига. Дупничани не успяха да надвият съперника, макар „червените“ да получиха 2 червени картона в хода на мача.

Гостите откриха резултата още в 10-ата минута, когато Марк-Емилио Папазов стреля отдалеч и след рикошет порази мрежата зад Константин Костадинов. В 20-ата минута ЦСКА II бе близо до втори гол, но Илиян Антонов удари напречната греда.

Бързо след почивката, в 50-ата минута, от игра бе отстранен Йоан Борносузов, който изрита в главата противников състезател и получи втори жълт, съответно червен картон. За отбелязване е, че и първият жълт картон на нападателя бе за ритник в главата на Росен Йорданов. С числено предимство Марек тръгна по-агресивно да изравнява. В 57-ата минута Борислав Николов се възползва от центриране и с глава направи 1:1. Последва подем в играта на Марек, но защитата на гостите отби атаките на дупничани. На свой ред „червените“ организираха няколко добри нападения, като на няколко пъти вратарят на домакините Костадинов спаси вратата си. В 87-ата минута дойде и вторият червен картон за гостуващия отбор, получи го Антонов за втори жълт, дошъл да груб фаул в центъра на терена. В оставащите минути Марек опита да стигне до победен гол, но атаките бяха твърде хаотични и двубоят завърши при равенство.

Марек: Костадинов, Николов, Р. Йорданов (79-Законов), Кирилов, Каймакански, Вакадинов, Джордж (51-Ненов), Мечев, Джаджаров, Вешев, Димитров