Великобритания може да затегне правилата за мигрантите, търсещи постоянно пребиваване

Великобритания ще обмисли затягане на правилата за това как мигрантите могат да се установят постоянно в страната, като накара кандидатите да докажат своята стойност за обществото. Това днес офииално ще обяви министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд в понеделник.
Планът е поредното усилие на правителството да намали нарастващата популярност на популистката партия Reform UK, която водеше дебата за справяне с имиграцията и принуди Лейбъристката партия на премиера Киър Стармър да затегне политиката си.
Повечето мигранти понастоящем могат да кандидатстват за „безсрочно разрешение за пребиваване“ след пет години живот във Великобритания, статут, който им дава право да живеят постоянно в страната.
В първата си реч на конференцията на Лейбъристката партия като министър на вътрешните работи, Махмуд ще каже, че правителството обмисля да направи промени, така че хората да отговарят на условията за този статут само ако плащат осигурителни вноски, имат чисто криминално досие и не получават помощи.
Правителството обмисля да позволи на хора да отговарят на условията само ако могат да говорят английски на високо ниво и имат опит с доброволческа дейност в своите общности, ще каже Махмуд, според откъси от речта ѝ, публикувани от Лейбъристката партия.
Консултации по предложенията ще бъдат стартирани по-късно тази година, ще каже тя.
Антиимигрантската организация Reform UK на Найджъл Фараж, която води в социологическите проучвания, заяви миналата седмица, че обмисля премахването на „безсрочното разрешение за пребиваване“ и замяната му с петгодишна подновяема работна виза.
В неделя Стармър обвини Reform в планиране на „расистка политика“ на масови депортации, които биха „разкъсали тази страна“.
Имиграцията отдавна е един от най-важните въпроси за избирателите във Великобритания. Контролирането на броя на пристигащите беше ключов фактор при гласуването през 2016 г. за напускане на Европейския съюз, но нетният брой на пристигащите достигна рекордни нива, след като Великобритания напусна блока.
