Проевропейската управляваща партия в Молдова печели изборите





Управляващата партия на Молдова, подкрепяща Европейския съюз, поведе уверено пред своя проруски съперник на ключови парламентарни избори, след като окончателните резултати бяха потвърдени в понеделник, което е облекчение за правителството, тъй като то се стреми да остане извън орбитата на Москва.

След преброяване на над 99% от гласовете, Партията на действието и солидарността (ПАС) имаше дял от 49,99%, спрямо 24,28% за Патриотичния блок, който се противопоставя на по-тесни връзки с Брюксел.

Останалото разпределение на подадените гласове предполага, че ПАС може да осигури критичното мнозинство, от което се нуждае в 101-местната камара, за да избегне потенциално нестабилна коалиция и да запази кандидатурата на Молдова за ЕС на прав път, процес, изискващ години законодателни усилия.

Други сили, които ще влязат в парламента, включват номинално проевропейския блок „Алтернатива“ и популистката „Наша партия“, съответно с около 8% и 6,2%.

Официално окончателно преброяване се очаква по-късно в понеделник.



Подготовката за избори, които лидерите на ПАС нарекоха най-значимите от обявяването на независимостта на Молдова, беше помрачена от обвинения в нечестна игра от двете страни до и в деня на изборите.

Правителството на президента Мая Санду предупреди молдовците, че Русия се е опитала да повлияе на вота чрез широко разпространена дезинформация и купуване на гласове.

Станислав Секриеру, съветник по националната сигурност на Санду, заяви, че изборната инфраструктура и правителствените уебсайтове са били подложени на кибератака и че са били подадени фалшиви бомбени заплахи в избирателните секции в Молдова и чужбина.

Москва отрече да се е намесвала в Молдова.

В неделя съпредседателят на Патриотичния блок Игор Додон, бивш молдовски президент, призова за протести на следващия ден пред парламента, твърдейки, че Санду планира да анулира вота. Той не предостави доказателства.

Властите ще следят отблизо дали Додон ще изпълни заплахата си и какви тълпи може да контролира, ако го направи.

В дните преди гласуването, служителите на изборите изключиха две проруски партии от бюлетината на фона на обвинения в незаконно финансиране.



Властите предупредиха късно в неделя за опити за разпалване на вълнения след гласуването, част от кампания, която те обвиниха в подкрепени от Русия усилия за нарушаване на обществения ред, ако изборите не минат в полза на блока.

Молдова - бивша съветска република с 2,4 милиона души население, която е засегната от войната в съседна Украйна, предполагаемата руска намеса и недостига на енергия - отдавна се колебае между Русия и Европа.

Опозиционни групи като Патриотичния блок се опитаха да се възползват от гнева на избирателите заради икономическите затруднения и бавния темп на реформите - оплаквания, влошени от това, което според официалните лица е широко разпространена дезинформация.

Инфлацията остава упорито висока на около 7%, докато молдовците също така поемат по-високи разходи за вносна енергия.

Но по-силното от очакваното електорално представяне на ПАС предполага, че платформата ѝ за европейска интеграция и скъсване с Русия все още резонира сред широки групи от избиратели.