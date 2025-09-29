Иран екзекутира „един от най-важните шпиони“ за Израел





Иран екзекутира мъж на име Бахман Чуби-асл в понеделник, съобщи съдебната новинарска агенция Mizan, заявявайки, че подсъдимият е „един от най-важните шпиони за Израел в Иран“.

Заплетен в десетилетна сенчеста война с Израел, Иран екзекутира много хора, които обвинява във връзки с израелската разузнавателна служба Мосад и улесняване на операциите ѝ в страната.

„Основната цел на Мосад при привличането на съдействието на ответника беше да се сдобие с базата данни на правителствените институции и да създаде пробив в иранските центрове за данни, като същевременно преследваше и други второстепенни цели, включително разследване на маршрута за внос на електронно оборудване“, допълва Mizan.

Върховният съд отхвърли жалбата на ответника и потвърди смъртната присъда по обвинения в „корупция на земята“, се казва в него.

Конфликтът между Иран и Израел ескалира в пряка война през юни, когато Израел удари различни цели в Иран, включително чрез операции, които разчитаха на командоси на Мосад, разположени дълбоко в страната.

Екзекуциите на иранци, осъдени за шпионаж за Израел, са се увеличили значително тази година, като през последните месеци са изпълнени най-малко 10 смъртни присъди.

Източник: Ройтерс