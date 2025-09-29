Пеевски настоява за промени в НК- децата да се считат за малолетни до 16-годишна възраст





Наказателният кодекс, в разрез с добрите нрави, здравите семейни устои и условия за превенция, приема 14-годишните като пълноценно осъзнаващи последиците от действията си, затова ДПС-НОВО НАЧАЛО внася изменение в НК, с което увеличава тази възраст на 16 години.

С това поставяме началото на широк дебат и законодателни промени, с които ще бъдат актуализирани мерките и закрилата към децата на България, така че да растат в сигурна и отговорна за бъдещето им среда, възпитавани в традиционните семейни ценности,написа в страницата си във Фейсбук лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Ето какво още коментира той: