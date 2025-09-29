Дневният хороскоп за 29 септември





Овен

Днес твърде лесно можете да забравите, че общувате с истински хора. Опитайте се да не провокирате истерия у всеки, с когото говорите. Проявете уважение.

Телец

Опитайте се да се разсеете от всички проблеми, включително най-малките. Не позволявайте да бъдете използвани за носене на тежести, както физически, така и духовни.

Близнаци

Най-доброто нещо, което можете да направите днес, е да изчакате, запазвайки енергията си. Разбира се, можете да се опитате да пробиете точно сега, но няма да е от голяма полза.

Рак

Днес ще ви е необходимо пространство, за да действате. Би било по-добре, ако можете да постигнете това, в противен случай ще започнете да се разширявате в наличното пространство, което може да доведе до катастрофални последици.

Лъв

Днес обръщайте по-малко внимание на това, което казват хората, и повече на това, което правят. Умишлено или не, може да бъдете подведени. По-трудно е да лъжете с жестове.

Дева

Днес вие и вашите действия ще привлечете засилен интерес. Всяка Ваша стъпка и думи ще бъдат внимателно следени под лупа, затова трябва да бъдете много стриктни.

Везни

Днес ще бъдете обзети от желание, което, ако остане неосъществено, би ви изгорило, но за щастие, то ще се сбъдне. Не бива обаче да седите безучастно, надявайки се на неговото изпълнение.

Скорпион

Не всеки харесва вашия подход. Ако продължите в същия дух, ще трябва да приемете перспективата да бъдете отлъчени от кръга хора, на които държите.

Стрелец

Успехът на вашите действия днес зависи изцяло от вярата ви в собствените ви способности. За всичко останало ще се погрижи Вселената, но и Вие е добре да й помогнете малко.

Козирог

Днес дори най-невероятните неща ще ви се струват съвсем реални. Пясъчните замъци, които построите днес, ще оцелеят доста дълго време.

Водолей

Денят не е подходящ за празненства и забавления. По-добре да се съсредоточите върху работата и да се надявате, че в крайна сметка тя ще се окаже интересна, възнаграждаваща и добре платена.

Риби

Това е ден, в който много ще Ви е мъчно за лятото. Слънчевите часове намаляват, но това не означава, че Вие трябва да тъгувате. Открийте слънцето в себе си.