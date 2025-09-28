Волейболните ни лъвове станаха втори в света, но спечелиха първато място в сърцата ни





Волейболните ни лъвове станаха втори в света, но спечелиха първо място в сърцата ни. Те се бориха мъжки срещу 4-кратния световен шампион от Ботуша, но опитът си каза своето. Нашите момчета бяха на крачка от златото, но нищо, следващия път. Защото те тепърва ще израстват и ще набират все повече самочуствие.

Факт е, че днес те успяха да ни обединят и на всички българи сърцата туптяха в един ритъм.

Волейболистите на България загуби финала на Световното първенство във Филипините срещу актуалния планетарен шампион Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25).

Двубоят, реши титлата на 21-ия Мондиал, се игра в зала Mall of Asia Arena в Манила пред 15 682 зрители.

Така за втори път в историята след 1970 в София тимът на България спечели сребърните медали.

Италия показа превъзходството си и по-големия опит в мача за титлата и стана за втори пореден път световен шампион след 2022 година в Полша.

Капитанът Алекс Грозданов реализира първата точка за България във финал за 1:2. Технична атака на Алекс Николов от зона 4 и 2:3. Мартин Атанасов преодоля италианската блокада за 3:4. Юри Романо атакува по диагонала от зона 2 и Италия поведе с 5:3. Мощна атака на Алекс Николов по правата от зона 2 - 4:5. Илия Петков атакува в центъра за 5:6. Технична атака на Алекс Николов от зона 4 се справи с тройната блокада и равенство при 6:6. Нова технична атака на Алекс Николов - 7:7. Матия Ботоло атакува в аут и България поведе с 10:9. Ас на Алекс Грозданов и 12:10.



Страхотно спасяване в защита на Дамян Колев даде възможност за технична атака на Мартин Атанасов - 14:12. Фердинандо Де Джорджи взе прекъсване за Италия. Юри Романо атакува по блокадата за 15:14 за Италия. Пайп на Матия Ботоло и 16:14. Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване за България. Блокада на Симоне Анцани и 17:14. Италия поведе с 20:11. Джанлоренцо Бленджини взе второ прекъсване за България. Ас на Алесандро Микиелето - 21:17. Блокада спря атака на Юри Романо - 19:21. Сервис със 121 км/час и тройна българска блокада направи резултата 20:21. Фердинандо Де Джорджи взе прекъсване за Италия. Две поредни успешни атаки на Юри Романо - 23:20. Блокаут на Алекс Николов - 21:24. Матия Ботоло атакува по блокадата и Италия спечели първата част с 25:21.

Алекс Николов се справи с тройна блокада и 1:0 в началото на втората част. Симеон Николов остави Мартин Атанасов без блокада в зона 4 - 2:1. Пайп на Алекс Николов и 4:4. Пайп на Алесандро Микиелето и 6:4 за световните шампиони. Матия Ботоло атакува в аут - 5:6. Ас на Матия Ботоло и 8:5 за "адзурите". Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване за България. Мощна атака на Алесандро Микиелето - 9:5. Блокада на Симоне Джанели спря атака на Алекс Николов - 10:5. Аспарух Аспарухов атакува по правата от зона 2 за 7:10. Алекс Николов се справи с тройната блокада за 8:11. Нова мощна атака на Алекс Николов по диагонала от зона 4 и 9:11. Либерото Димитър Добрев дебютира за България. Нова атака на Алекс Николов - 10:11. Фердинандо Де Джорджи взе прекъсване за Италия. Поредна атака на Алекс Николов от зона 4 и равенство - 11:11.



Последваха 3 поредни точки за "адзурите" - 14:11. Джанлоренцо Бленджини взе ново прокъсване за България. Алекс Николов атакува по тройната блокада за 12:15. Мощна атака на Алекс Николов по правата за 13:15. Грешка в атака на Роберто Русо и 16:17. Ас на Юри Романо, който би сервис със 124 км/час 22:16. Нов ас на Юри Романо и 23:16. Ас на Матия Ботоло и Италия спечели втората част с 25:17.



Мощна атака на Алекс Николов и 2:1 за България в началото на третата част. Илия Петков атакува в центъра за 3:2. Технична атака на Аспарух Аспарухов и 4:4. Феноменална атака на Алекс Николов и 13:10. Блокада срещу атака на Матия Ботоло и 14:10. Фердинандо Де Джорди взе второ прекъсване за Италия. Остра атака на Илия Петков в центъра и 16:11. Блокада на Алекс Николов спря атака на Лука Поро - 17:11. Ас на Алекс Николов със сервис със 120 км/часа - 20:14. Пайп на Аспарух Аспарухов 21:14. Мощна атака на Алекс Николов по правата от зона 2 - 22:16. Ас на Мартин Атанасов и геймбол - 24:17. Аспарух Аспарухов се пребори за спорна топка на мрежата и 25:17 в третата част за България.

България поведе с 2:1 в началото на четвъртата част. Юри Романа би сервис в аут - 3:3. Алесандро Микиелето атакува мощно по диагонала от зона 4 и Италия поведе с 6:3. Венислав Антов влезе в игра. Блокада спря атака на Венислав Антов - 3:9. Атака на Венислав Антов от зона 2 - 4:9. Алесандро Микиелето атакува мощно за 10:4. Блокаут на Венислав Антов и 5:10. Венислав Антов завърши трета поредна атака - 6:10. Алекс Николов атакува успешно за 7:12. Пайп на Матия Ботоло и Италия поведе с 13:7. Венислав Антов атакува по правата от зона 2 за 8:13. Мартин Атанасов атакува по блокадата от зона 4 за 9:14. Технична атака на Мартин Атанасов - 10:17. Ас на Матия Ботоло и 19:10. Нов ас на Матия Ботоло - 20:10. Симеон Анцани атакува в центъра за 21:10. Пореден ас на Матия Ботоло при сервис със 125 км/час - 22:10. Блокада на Симоне Анцани спря атака на Аспарух Аспарухов - 23:20. Матия Ботоло заби пореден ас и Италия стигна до мачбол при 24:10. Симоне Анцани атакува в центъра и Италия спечели четвъртата част с категоричното 25:10, мача с 3:1 гейма и световната титла.



Александър Николов заби 23 точки (1 ас, 1 блок) за България.



Мартин Атанасов добави 11 точки (2 аса, 1 блок).



Юри Романо бе най-резултатен за Италия с 22 точки (5 аса, 1 блок).



Матия Ботоло добави 19 точки (7 аса, 2 блока).



Алесандро Микиелето се отличи с 11 точки (1 ас, 1 блок).

ФИНАЛ на Световното първенство в Манила:

БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25)

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Аспарух Аспарухов 5, Александър Николов 23, Мартин Атанасов 11, Алекс Грозданов 4, Илия Петков 4 - Дамян Колев-либеро (Георги Татаров, Димитър Добрев-либеро, Венислав Антов 4, Преслав Петков)

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

ИТАЛИЯ: Симоне Джанели 4, Юри Романо 22, Алесандро Микиелето 11, Матия Ботоло 19, Роберто Русо 4, Симоне Анцани 9 - Фабио Балазо-либеро (Лука Поро, Франческо Сани, Рикардо Сбертоли)

Старши треньор: ФЕРДИНАНДО ДЕ ДЖОРДЖИ