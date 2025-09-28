Слава, история и световната корона са на карта: България се изправя срещу Италия





България и Италия се изправят в епична битка за златото на днешния исторически финал на Световното по волейбол във Филипините. Началото- 13:30. Цяла Бълария ще бъде пред екраните- в домовете и на големите екрани, разпънати почти във всички градове в страната. В Дупница голямото събитие ще се гледа на площад "Свобода"

Действащите шампиони от Италия гонят 5-та си корона, докато България се завръщат на финала след 55 години, търсейки първата си голяма титла.

Слава, история и световната корона са на карта.

Българският национален отбор по волейбол достигна финала на Световното първенство за първи път от 55 години. Момчетата на треньора Джанлоренцо Бленджини си осигуриха поне 500 000 долара от наградния фонд. При победа във финала сумата ще се удвои до 1 милион долара.

Победата, която гарантира медала, дойде на 27 септември 2025 г. България срази Чехия с 3:1 гейма на полуфинала. Мачът се игра във филипинската столица Манила. Отборът показа изключителна игра в атака, блок и сервис. Това беше първото ни класиране сред четирите най-добри отбора от 2006 г.

Последният път, когато България играеше на финал на световно първенство, беше през далечната 1970 г. Тогава спечелихме сребърен медал. Сега имаме шанс за златото. В полуфинала Александър Николов блесна с 31 точки. Той показа класа и лидерство.