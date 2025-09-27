Клиенти на ДСК в шок: Изчезнаха пари от банковите им сметки





Клиенти на ДСК са в шок. Пари от банковите им сметки изчезнаха, някои се оплакват, че вече са и на минус.

За проблема вече се коментира в социалните мрежи, като хората са силно притеснени, тъй като това се случва за втори път.

Извършихме справка и това е факт. Пари по банковите сметки наистина липсват.

Преди време имаше подобен проблем, тогава се оказа, че е имало дублиране на плащания.Но източване на сметки-не.

Прави впечатление, че от ДСК информираха клиентите си, които ползват онлайн.банкиране да сменят паролите си.

За какво става въпрос този път- пробив в системата и източване на сметки или отново проблем,свързан със срив?

Очакваме от ДСК да излязат с обяснение. Дотогава хората ще бъдат в паника