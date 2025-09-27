Битката на лъвовета за волейболното злато ще се излъчва на видеостената в центъра на Дупница





Финалът на Световното по волейбол, но който нашите лъвове ще водят люта битка за златото, ще се излъчва на видеостената в центъра на Дупница. Това заяви кметът Първан Дангов, който също ще присъства, за да дава кураж с дупничани нашите момчета да пренапишат историята на родния волейбол. Градоначалникът обясни, че идеята му е била подсказана от коментари в социалните мрежи и вече е в ход подготовката от страна на община Дупница.

"Призовавам дупничани да дойдат на площад "Свобода" и всички заедно да дадем рамо на тези достойни млади мъже, които постигат исторически резултати и са са на път да обединят нацията", коментира Първан Дангов.

Както вече стана ясно, финалът ще се играе утре, 28-и септември, от 13:30ч. След днешната победа на полуфинала всички погледи са вперени в предстоящата среща.