Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово за възходящото развитие на отношенията ни. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред президента на САЩ Доналд Тръмп в Ню Йорк. Премиерът Желязков участва в традиционния прием, даван от американския президент по повод сесията на Общото събрание на ООН. В рамките на краткия им разговор Желязков посочи енергетиката и отбраната като едни от най-важните области, в които САЩ и България бележат исторически успехи и с ускорени темпове задълбочат сътрудничеството си.
Премиерът Желязков пред президента Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
27.09.2025
Най-четено
- Премиерът Желязков пред президента Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
- Унгария: Президентът Зеленски губи ума си
- Нова Зеландия няма да признае палестинска държава в този момент
- От днес до 5 октомври ще се променя организацията на движение по АМ „Струма“ в областите Перник и Кюстендил
- Съботно-неделен хороскоп (27-28 септември)
- Времето през уикенда: Облачно и дъждовно, предимно в Югозападна България
- Нетаняху пред ООН гневен: Признаването на палестинска държава е отплата за убийството на евреи
- Радев:Появя ли се, министрите на Борисов се разбягват като пилци
- Вицепремиерът Атанас Зафиров се закани: Без мърлявщини по отношение на ВиК, ще сме безкомпромисни!
Темите от "Страна"
- Премиерът Желязков пред президента Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
- Радев:Появя ли се, министрите на Борисов се разбягват като пилци
- Вицепремиерът Атанас Зафиров се закани: Без мърлявщини по отношение на ВиК, ще сме безкомпромисни!
- Липса на кворум провали за трети пореден ден заседанието на Народното събрание
- Волейболните ни лъвове разгромиха САЩ, влизат в битка за финала срещу Чехия
- България ще се включи активно и в инициативата за изграждане на „стена от дронове“ по източните граници на ЕС
- Президентството нищи случай с българин, насилствено мобилизиран в Украйна
- ГДБОП влезе в гора от канабисови дървета край Плевен
- България счита Държавата Израел за ключов стратегически партньор