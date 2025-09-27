Унгария: Президентът Зеленски губи ума си





Разузнавателни дронове, които са нарушили въздушното пространство на Украйна, може да са излетели от Унгария, за да проверят индустриалния потенциал на западните гранични райони, заяви в петък украинският президент Володимир Зеленски, което предизвика подигравателен укор от Будапеща.

„Президентът Зеленски губи ума си от антиунгарската си мания. Сега започва да вижда неща, които не са там“, каза унгарският външен министър Петер Сийярто в публикация в X.



Зеленски цитираше предварителна военна оценка на дейността на дроновете. Той не каза кога тези конкретни разузнавателни дронове са били забелязани над граничния район.

„Разпоредих цялата налична информация да бъде проверена и да се изготвят спешни доклади за всеки регистриран инцидент“, каза Зеленски в приложението за съобщения Telegram след среща с висшето военно командване на Украйна.

По-късно в нощното си видео обръщение Зеленски спомена „много странни инциденти“ на унгарската граница.

Той каза, че е призовал за „щателни проверки“ и „ако такива дронове се появят отново, да се реагира по подходящ начин за защита на "нашата държава“.



Генералният щаб на украинските въоръжени сили публикува онлайн снимки на това, което определи като нарушения на границата на Украйна от обекти, подобни на дронове. В него се казва, че украинските сили са патрулирали въздушното пространство в района със собствени дронове.

Унгария е член на Европейския съюз и НАТО, две организации, които са съюзници на Киев във войната на Русия в Украйна, но отношенията между Киев и Будапеща често са били обтегнати.

След руската инвазия през февруари 2022 г. много големи украински индустриални компании, особено от изток и юг, се преместиха в Западна Украйна и други по-безопасни региони на страната.

Унгарският премиер Виктор Орбан е скептичен относно западната военна помощ за Украйна и поддържа по-сърдечни отношения с руския президент Владимир Путин, отколкото с други държави членки на НАТО и ЕС.

По-рано в петък украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че Киев е наложил забрана за влизане на трима високопоставени унгарски военни служители в отговор на по-ранна забрана за влизане, наложена от Унгария на украински военни служители.

Украйна е дом на около 150 000 етнически унгарци, повечето от които в Закарпатската област на границата с Унгария. Унгарското правителство и Киев често са се сблъсквали относно езиковите права на общността.