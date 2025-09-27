



Нова Зеландия няма да признае палестинска държава в този момент, но остава ангажирана с решение за две държави, заяви министърът на външните работи Уинстън Питърс.

„С бушуваща война, Хамас остава де факто правителство на Газа и няма яснота за следващите стъпки, твърде много въпроси остават относно бъдещата държава Палестина, за да е разумно Нова Зеландия да обяви признаване в този момент“, каза Питърс в реч пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк в петък.

„Също така сме обезпокоени, че фокусът върху признаването, при настоящите обстоятелства, може да усложни усилията за осигуряване на прекратяване на огъня, като тласне Израел и Хамас към още по-непримирими позиции“, добави Питърс.

Премиерът на Нова Зеландия Кристофър Луксън заяви в Окланд в събота, че „признаването на палестинската държавност е въпрос на кога, а не дали“.

Позицията на Нова Зеландия не е в съответствие с традиционните партньори Австралия, Канада и Великобритания, които всички признаха палестинска държава в неделя. Ходът ги приравни към повече от 140 други държави, които също подкрепят стремежа на палестинците да изградят независима родина от окупираните територии.

В брошура от правителството на Нова Зеландия в петък се казва, че се надява да признае палестинска държава в момент, когато ситуацията на място предлага по-големи перспективи за мир и преговори, отколкото в момента.

Опозиционната Лейбъристка партия на Нова Зеландия разкритикува решението и заяви, че то ще постави страната на грешната страна на историята. Говорителят на Лейбъристката партия по външните работи Пеени Хенаре заяви, че Нова Зеландия ще се почувства разочарована от правителството днес.

„Няма решение за две държави или траен мир в Близкия изток без признаване на Палестина като държава“, каза Хенаре.