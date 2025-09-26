Радев:Появя ли се, министрите на Борисов се разбягват като пилци







Държавният глава призова председателя на ГЕРБ Бойко Борисов да направи така, че чувалите с пари от магистрала „Хемус“ да бъдат върнати

Призовавам господин Борисов да направи така, че чувалите с пари от магистрала „Хемус“ да се върнат. Това заяви президентът Румен Радев в отговор на журналистически въпрос днес. Държавният глава посочи, че именно председателят на ГЕРБ е ръководил лично изграждането на магистрали и следва да знае къде са тези средства. „Той беше нашият голям строител, той лично контролираше всеки ден. Той определяше парите. Тези чували той трябва да знае къде са, нека направи така, че да се върнат. Ще му бъдем благодарни“, каза още президентът.

Държавният глава подчерта, че не приема твърденията, че не проявява кооперативност да работи с правителството, тъй като е правил многократни опити за контакт с премиера и с министри, за да се свърши работа в интерес на България, организирал е и кръгла маса с представители на бизнеса и образованието, за да бъдат привлечени инвестиции и страната да постигне по-висок икономически ръст. „Какво се получава? Министрите получават забрана именно от господин Борисов да стъпват на тези мероприятия. Освен това имат забрана да ходят там, където се появя. Дори да са обявили, че ще присъстват, появя ли се някъде, неговите министри се разбягват като пилци, именно по негови указания“, допълни той. Президентът Радев припомни и официалното си посещение в Япония през май тази година, по време на което подписа Декларация за издигането на двустранните отношения на ниво стратегическо партньорство. „Отивам да им върша работата в Япония, в делегацията няма нито един министър“, отбеляза държавният глава.

„Какво съм виновен, че господин Борисов не е премиер? Какво съм виновен, че през годините допусна да стане ужасно зависим от господин Пеевски, не само политически?“, попита още президентът Румен Радев.