Съдът в Дупница остави за постоянно в ареста мъжа, подпалил апартамента си 2 пъти за ден





Районен съд Дупница взе мярка за неотклонение ,,Задържане под стража”, по отношение на обвиняем от прокуратурата за палеж – престъпление по чл. 330, ал.1 от НК. На 24.09.2025 г. в гр. Дупница, обвиняемият Н. К. / на 48 г., неосъждан – реабилитиран / е запалил имот със значителна стойност – апартамент, който е негова собственост.

Районен съд Дупница намира, че на настоящия ранен етап от наказателното производство, от събраните доказателства може да се изведе обосновано подозрение, относно съпричастността на Н. К. към извършване на вмененото му деяние. В този смисъл са показанията на свидетелите, протокол за оглед на местопроизшествие и приложени към него фотоалбум, както и писмени доказателства, приложени по делото, ведно с изготвената съдебно-психиатрична експертиза.

Съдът счита, че не е налице опасност от укриване на обвиняемия, предвид установените спрямо него задържащи фактори, каквито са наличие на постоянен адрес и липса на данни за укриване и препятстване на разследването. Същевременно обаче съдът намира, че е налице и третата кумулативна предпоставка за вземане на най - тежката мярка за неотклонение - наличие на реална опасност от извършване на престъпление, като същата в случая се обуславя от обстоятелството, че Н. К. е лесно раздразнима личност, която непрекъснато влиза в конфликти със съседите си, от години им се заканва, че ще запали апартамента си, и че ще убие някого. Наред с това е извършил и други противообществени прояви, за които има образувани две досъдебни производства за престъпления против собствеността. Отправената от него закана, че ще запали апартамента си е реализирана на 24.09.2025 година, като екипи на МВР и РСПБЗН са се отзовали същия ден два пъти на обитавания от обвиняемия адрес. Първият път са успели да защитят имуществото му, тъй като са реагирали своевременно и пожарът е бил потушен без нанасяне на значителни вреди на собствеността му. При второто запалване, видно от приложените снимки към протокол за оглед на местопроизшествие е налице пълно изгаряне на покъщнината в апартамента на обвиняемия. Преди осъществяването на палежа, обвиняемият е изхвърлил и телевизор през балкона, като по този начин има опасност да нарани някой минувач. Тези деяния са проявление на характера му от 5 - 6 години насам и живущите в блока живеят под непрекъснато напрежение и психически тормоз от обвиняемия. Същият обаче видно от приложената съдебно-психиатрична експертиза е извършил деянието в състояние на вменяемост. Обвиняемият е с изключителна висока степен на обществена опасност, пише в мотивите си съдия Светла Пейчева.

Определението на РС – Дупница подлежи обжалване и/или протестиране в 3- дневен срок от днес, пред Окръжен съд - Кюстендил.