Българка е осъдена на 3 г. затвор в Русия за коментари в социалните мрежи





Българската гражданка Росица Георгиева, жителка на Волгоградска област в Русия, е задържана и осъдена на три години лишаване от свобода по обвинение в "оправдание на тероризма". Това съобщи руският независим и правозащитен канал ОВД-Инфо в Telegram, цитиран от News.bg

Според информацията срещу Георгиева е образувано наказателно дело заради нейни коментари под публикации за дейността на "Руския доброволчески корпус", който воюва на страната на украинската армия. Коментарите са направени през март и ноември 2024 г.

На 9 септември 2025 г. съд във Волгоград е постановил ефективна присъда от три години в колония от общ режим. По данни на ОВД-Инфо решението все още не е влязло в сила.

Правозащитниците уточняват, че не е известно кога точно е започнало разследването срещу българката, но през декември миналата година тя е преминала през "серия от арести". На 9 декември е задържана за 13 денонощия по административно дело за неподчинение на полицията, а на 21 декември - за още 10 денонощия по обвинение в дребно хулиганство.