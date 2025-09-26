Липса на кворум провали за трети пореден ден заседанието на Народното събрание





За трети пореден ден заседанието на Народното събрание се провали заради липса на кворум. Първоначално 111 депутати се регистрираха за начало на днешния работен ден. За да започне работа парламентът обаче, са нужни минимум 121.

Този път обаче не беше дадена почивка от 15 минути от председателя на Народното събрание Наталия Киселова, а тя директно закри заседанието на парламента.

Следващото редовно пленарно заседание на Народното събрание ще се проведе на 1 октомври от 9:00 часа.

Припомняме, че и вчера законодателите също не можаха да започнат работа. По традиция Народното събрание има право на кратка почивка, за да се събере нужният брой депутати