Дневният хороскоп за 26 септември





Овен

Днес всички начинания би трябвало да са успешни. Рутинните дейности няма да ви донесат радост, затова търсете новото, нестандартното, необикновеното.

Телец

Днес балансът в настоящата ситуация може да се промени и може би не към по-добро. Това е особено тъжно, защото ще бъдете малко по-емоционално уязвими от обикновено.

Близнаци

Независимо дали сте замесени или не, събитията драстично ще променят, както темпото, така и посоката си. За да постигнете прост и ясен резултат, ще трябва да извършите доста сложна поредица от действия.

Рак

Днес имате реален шанс да превърнете бившите врагове поне в съюзници. Но не мислете, че ще е лесно. Дори и да не се получи обаче, пак нямате какво да губите.

Лъв

Днес може да се окажете обзети от силни емоции, а филантропията може да не е сред тях. Опитайте се да сведете до минимум щетите, които причинявате на себе си и на другите, докато бушувате в праведен гняв.

Дева

Колкото и странно да изглежда, работата и удоволствието могат да се съчетаят, което е точно това, което ще направите днес. Предстои Ви невероятен ден!

Везни

Днес ще се лутате между желанието за големи промени и страха от загуба на това, което имате. Намерете златна среда - няма да е толкова трудно.

Скорпион

Малко дискомфорт в началото на деня ще се превърне в приятна промяна. Заслужавате това, за което копнеете. Не се страхувайте да го кажете на глас.

Стрелец

Без значение какво се случва в душата ви днес, лицето ви трябва да остане безизразно като на покер играч. Абсолютно не е необходимо другите да знаят подробностите от личния ви живот.

Козирог

Имате малко време, но има толкова много за вършене. Не губете време в чудене, откъде да започнете, а просто хванете първата задача и действайте.

Водолей

Днес може да се окажете в ролята на внимателен слушател, а след това и на утешител, на някой много, много разстроен. Естествено, това ще ви накара да забравите всичко останало.

Риби

Колкото по-малко мислите как да действате и какво да кажете днес, толкова по-успешни ще бъдете. Всеки опит за преструване ще ви се стори очевидно фалшив и ще преценявате много добре хората