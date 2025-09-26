Жълт код за силен вятър в 6 области в страната





Днес облачността ще бъде предимно значителна и на места в Западна България и крайните югоизточни райони ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен, в Източна България и силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин - дъжд и сняг. Ще духа умерен и силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра - около 7°.

По Черноморието ще има променлива, по южното крайбрежие по-често значителна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

През почивните дни ще има значителна облачност. На отделни места, главно в Западна България и югоизточните райони ще има и слаби валежи. Вятърът ще е до умерен, в Северна и Източна България временно силен от североизток. Температурите ще се понижат още и в неделя минималните ще бъдат между 7° и 12°, а максималните - между 16° и 21°. През повечето дни от новата седмица ще се задържи предимно облачно, в понеделник се повишава вероятността за валежи на повече места из цялата страна, а във вторник и сряда превалявания ще има само на отделни места и ще са слаби. В четвъртък в Западна България отново се повишава вероятността за валежи на повече места и по-значителни по количество. Вятърът ще отслабне още, но ще запази посоката си от североизток. Застудяването ще продължи и от вторник до края на периода максималните температури в по-голямата част от страната ще са около 15°.