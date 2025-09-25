Волейболните ни лъвове разгромиха САЩ, влизат в битка за финала срещу Чехия







Волейболистите от мъжкия национален отбор на България сътвориха нов подвиг на световното първенство. Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим ще играe на полуфинали, след като надделя над класния тим на САЩ с 3:2 (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13) в четвъртфинален сблъсък в Пасай Сити.



Така "лъвовете" ще бъдат в топ 4 за първи път от 2006 г., когато последно печелим бронз.

В битката за финала срещаме Чехия, която отстрани Иран с 3:1 гейма. Двубоят е на 27 септември (събота), а часът ще бъде уточнен допълнително.

Стартов състав:

България: Александър Николов, Мартин Атанасов, Симеон Николов, Аспарух Аспарухов, Алекс Грозданов, Илия Петков, Дамян Колев - либеро (Георги Татаров, Стоил Палев)

Сервисът на американците в първите два части оказа своето влияние, както и играта им в защита и контраатака.

Представянето ни по никакъв начин не показа качеството от началото на първенството до момента. Грешките ни на някои елементи бяха твърде много.

В третата част нашите се "окопитиха" и успяха да се върнат в мача. Това донякъде може би даде стимул и за следващата част, в която и от двете страни на мрежата имаше аргументи, но в крайна сметка всичко се реши от тайбрек.

Там съставът ни показа възможностите докрай и успя да постави съперника под напрежение.

Американските национали поведоха отначало (4:2 и 5:3), след което продължиха да диктуват положението. След 10:7 се усетиха колебания, "янките" обаче си върнаха водачеството. Те доминираха на всички елементи, но в ключовите моменти (18:13) два аса на Симеон Николов намалиха разликата. В следващите минути обаче северноамериканците набраха инерция и ни изправиха на нокти. Момчетата на Джанлоренцо Бленджини не показаха най-ефективната си игра, което оказа своето влияние.

Във втория гейм играта бе равностойна, след което за кратко успяхме да поведем (5:3), но не се случи нищо повече. Воденият от Карч Кирали тим постепенно пое инициативата - двата отбора продължиха точка за точка, а след това "янките" взеха превес (17:13). Той се запази в следващите минути, сервисът на северноамериканците натежа, грешките в българските редици зачестиха.

Третата част тръгна под диктовката на "лъвовете" (5:2), но противникът успя да навакса (8:6). В следващите минути момчетата на Джанлоренцо Бленджини запазиха водачеството и до края не дадоха възможност за съпротива.

В решителната четвърта част американците поведоха с 3:1, след което играта продължи равностойно. Двата отбора си разменяха аргументи, в ключовите моменти нашите успяха да вземат превес, но "янките" останаха в играта. Борбата бе на макс до края на гейма, обаче "трикольорите" надделяха и вкараха мача в тайбрек.

Там момчетата на Джанлоренцо Бленджини поведоха (4:2), като поддържаха преднината през цялото време. Така те спечелиха мача и подпечатаха билета си за полуфиналите.

Най-резултатен бе Александър Николов с 29 точки (2 аса, 1 блокада), с 12 точки се отчете Аспарух Аспарухов (2 блокади). За съперника Итън Чамплин записа 17 точки (1 блокади), с 15 точки завърши Джорджън Юърт.