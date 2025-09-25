С довода: 15 лв. за салата от 200 гр. маруля- ОбС-Дупница гласува и по-високите наемни цени за външните маси на заведенията





Собствениците на заведения в Дупница вече ще плащат по-високи цени за наеманите от тях външни площи, които от 7,50 лв. скачат на 10 лв. за квадратен метър на месец и 60 лева за ден.

Това стана след приемането на промените в наредбата за таксите и цените на админитративните услуги на територията на общината. Кметът Първан Дангов като вносител единствено оттегли параграфите, отнасасящи се за по-високите цени на гробните места, като дикриминационни и които ще претърпят корекция и ще бъдат внесени на следващата редовна сесия.

Общинският съветник от ГЕРБ Емил Гущеров отново скочи да защитава собствениците на заведения като обяви, че с новите по-високи цени единствено ще се облагодетелства кмета, който ще изтръска гражданите като брашнен чувал, за да удоволетворява излишни разходи като например ремонт на кабинета си и "други щения". Той дори стигна и по-далеч, като обяви, че промените в наредбата вече се обжалват в Административен съ-Кюстендил. Председателят на ОбС Костадин Костадинов веднага го поправи, като му припомни, че не може наредба, която не е приета, да бъде обжалвана и че се е объркал с тази за обществения ред, която пък се обжалва от бившия кмет инж. Методи Чимев, който всъщност е предложил въпросните промени и санкции.

И този път съветникът от Глас народен Георги Градевски опита да сложи край на препирните и само с един довод обори всички противници на новата наредба. Той обясни как само преди минути е обядвал в заведение в центъра, като за салата от 200 гр. марула е дал 15 лева. И заяви, че никой не е длъжен да се съобразява с бизнеса, защото бизнес не е дошъл пред ОбС да се консубтира за цените, които слага на стоката, която предлага. Ние трябвада гледаме бюджета на общината а заведенията са частни дружества, които си гледат техния бюджет.

От своя страна кметът обяви, че има заведения в центъра на града, които не плащат 1 стотинта такса смет, след като не са декларирали нито като собственици, нито и като ползватели.

На въпроса на Гущеров защо не са внесли декларации, кметът обясни, че това е останало като наследство от предходните мандати

"Две години сте кмет, бе, стига с този предходен мандат", изпусна си нервите Гущеров и се извини, след като градоначалникът му обърна внимание да не прави подобни обръщения.