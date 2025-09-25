Дупничанин подпали 2 пъти апартамента си в 8-етажен блок





5 пжара са гасили вчера екипи на районните служби ПБЗН в областта. 3 от тях са причинени поради небрежност. 2 пожара са причинени умишлено – вчера в 13.20 ч е постъпил сигнал в РСПБЗН – Дупница за пожар в апартамент на ул. „Цар Симеон Велики“, угасен е от противопожарен екип, унищожена е покъщнина, няма пострадали хора. 4 часа по-късно е постъпил сигнал за пожар в същото жилище, унищожени са техника, обзавеждане и дограма. Няма пострадали хора. Установено е, че двата пожара са причинени от собственика на жилището. Той е задържан с полицейска заповед. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница