Идва най-чаканият дъжд, който ще ни спасява от безводието





Днес над страната облачността ще бъде разкъсана, но значителна. Слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в западните райони, а след обяд в планините от Югозападна България ще превали и прегърми. Слаб дъжд ще превали и на отделни места по Черноморието и в югоизточните райони. Вятърът ще се задържи предимно умерен от изток-североизток, като в Дунавската равнина и източните райони ще бъде и временно силен. От североизток ще започне да нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат от 20°-22° в североизточните райони до 28°-30° в югозападните, за София - около 22°.

Над планините ще бъде предимно облачно. Около и след обяд в масивите на Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток, а по най-високите части - от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 12°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. На отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 23°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.



До края на седмицата с умерен, в Източна България и временно силен изток-североизточен, вятър температурите ще продължат да се понижават и максималните в неделя ще бъдат между 16° и 21°, минимални – между 7° и 12°, по Черноморието до 15°-16°. Облачността ще е предимно значителна и на места, главно в западната половина от страната и в югоизточните райони, ще има валежи от дъжд; в неделя на повече места по Черноморието ще превалява дъжд. През първата половина от следващата седмица ще се задържи доста хладно за края на септември и началото на октомври – дневните температури в много райони ще остават под 20°. Облачността ще бъде по-често значителна, в понеделник и вторник на места в Южна България и в източните райони все още ще превалява дъжд, към сряда вероятността за валежи временно намалява. Ще продължи да духа изток-североизточен вятър, вече предимно умерен. Във високата част на Рила и Пирин със застудяването ще превалява сняг.