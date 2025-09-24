Националният борд по водите: Само 25% от подадените общински проекти са за ВиК инфраструктура





3,7 млрд. лева са средствата необходими за разрешаването на проблема с остарялата водопреносна мрежа и то само за най-спешните дейности. Това стана ясно след провелото се първо заседание на Националния борд по водите. След заседанието вицепремиерът Атанас Зафиров, който е и председател на Националния борд по водите, заяви, че министерствата работят в тясна координация помежду си. От данните, които представи Министерство на финансите за 2025 г. от държавния бюджет ще се финансират 579 проекта на общините на стойност 775,4 млн. лева, а до края на 2027 г. във ВиК сектора е планирано финансиране за 1,1 млрд. лв. По време на заседанието бе обсъдена възможността за финансиране на ВиК проекти и от страна на Българската банка за развитие. Вицепремиерът каза още, че само 25% от подадените общински проекти за финансиране от държавата са за ВиК инфраструктура и това е дисбаланс, който трябва да бъде променен. ⏩Вицепремиерът заяви, че ще предложи в бюджета за следващата година изрично да има заложено финансиране с предимство на проектите във ВиК инфраструктурата. Атанас Зафиров подчерта, че посоката на предприетите оперативни действия, е правилна, но за съжаление темпото е недостатъчно задоволително. ➡️Зафиров съобщи, че следващите заседания на борда ще са 9 и 23 октомври. „Наясно сме с отговорностите, с трудностите, пред които сме изправени и сме готови да отдадем цялата си сила и енергия за справяне с този много голям бич, който в момента тормози българското общество“, заяви Зафиров