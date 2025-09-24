Вой на пожарникарски сирени и почетен знак на МВР за ЧРД и последния работен ден на началника на пожарната в Рила Николай Тахтаджийски





С вой на пожарникарски сирени, думи на уважение и връчване на Почетен знак на МВР бе ознаменуван последният работен ден на началника на РСПБЗН – Рила

Вчера бе последният работен ден на началника на РСПБЗН – Рила, гл. инспектор Стефан Тахтаджийски. Колегите му от службата, кметовете на общините Рила и Кочериново – Георги Кабзималски и Станислав Горов, го изпратиха в пенсия с трогателно внимание, с традиционния ритуал за изпращане на пожарникар в пенсия . Главен инспектор Тахтаджийски бе „изкъпан“ от колегите си с пожелание за здраве и късмет.

Комисар Светослав Георгиев – директор на РДПБЗН, му връчи отличието от министъра на вътрешните работи ПОЧЕТЕН ЗНАК НА МВР – II степен, и се обърна към него с думите:

Господин Тахтаджийски, благодаря за достойното и всеотдайно служене -40 години, в полза на обществото, в системата на МВР.

Свидетел съм, че през годините срещахте уважението и доверието както на колегите, така и на гражданите, обществото, на институциите.

Господин Тахтаджийски, честит рожден ден! Бъдете здрав, бъдете горд с всяко свое дело дотук и в следващите 60 г.! Вярвам, че ще съхраните тръпката да продължим да си сътрудничим! На добър час!

За нас беше чест!