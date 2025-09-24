Дупничанин опита да глътне опаковка с наркотик при полицейска проверка





Вчера е извършена проверка на таксиметров автомобил на пътя Кюстендил-Дупница, след получена оперативна информация, че дупничанин е в кюстендилския квартал „Изток“ и ще пренесе наркотично вещество. Веднага, след като пътни полицаи дали знак със стоп-палка, пътникът в таксито опитал да преглътне/сдъвче найлонова опаковка, но после я изплюл. Oпаковката съдържала 8 сгъвки барбитурати/кетамин. Той е 41-годишен, известен на полицията с противозаконни деяния. Не е задържан по медицински причини. При извършения обиск на автомобила, у водача и 17-годишната пътничка не са открити забранени вещества. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.