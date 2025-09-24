Долче вита, вместо айларипи: Италианец се гмурна във водите на едно от Седемте рилски езера





Мускулест италианец се потопи във водите на едно от Седемте рилски езера- Бъбрека. Поредният вандалски акт в кристално чистите доскоро води на езерата, които са защитени, е заснет от туристи и сничките вече се въртят в социалните мрежи.

Директорът на Национален парк "Рила" Красимир Андонов уточни, че за случая е подаден сигнал до 112.

Той заяви, че е уведомен охранителят на парка, но когато той е пристигнал на място, вече не е имало никой. Андонов допълни, че е трудно да се установи самоличността на нарушителя, който - според очевидци - е бил италианец.

"Тази година прави впечатление, че чужденци нарушават правилата, а българите сигнализират за нарушенията. Явно туристите не четат предупредителните табели, които са и на английски, затова обмислям да сложим по-големи знаци", изтъкна Красимир Андонов.