



България ще се включи активно и в инициативата за изграждане на „стена от дронове“ по източните граници на ЕС, която цели по-сигурна и модерна европейска отбрана. Членството на България в еврозоната ще даде нови възможности за нашата отбранителна индустрия и ще улесни участието ни в съвместни европейски проекти.“ – заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов във Велико Търново.

Според него премахването на валутните бариери ще създаде по-благоприятна среда за модернизация, индустриално партньорство и общи инвестиции в нови технологии. Това ще допринесе за по-прозрачни договори и намаляване на корупционния риск.

Еврозоната е равна повече стабилност, достъп до финансиране и по-силно участие на България в европейските отбранителни програми