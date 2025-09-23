Президентството нищи случай с българин, насилствено мобилизиран в Украйна









Президентската институция изпрати писмо до Министерството на външните работи (МВнР) с призив за изясняване на случая с българския гражданин Любомир Киров, който е бил насилствено задържан и мобилизиран от украинските власти в Одеса, съобщиха от "Дондуков" 2. В писмото се настоява за информация относно предприетите досега дипломатически действия.

Случаят беше разкрит от председателя на парламентарната Комисия за българите в чужбина Стоян Таслаков, който заяви, че Киров, 27-годишен мъж с призната инвалидност, е бил отвлечен от улицата от мобилизационни екипи на украинската армия без официално уведомяване на българските институции.

Според подаден сигнал, Киров е заминал за Украйна, за да помага на майка си - украинска гражданка - в грижите за възрастната си баба. Той има издаден ТЕЛК заради тежко увреждане на ръката.

"Излязъл е за кратко вечерта и не се е върнал. По-късно става ясно,че е задържан от мобилизационни екипи на украинската армия, без обяснение и без право на контакт с близките му", заяви Таслаков.

Майката на Киров е потърсила помощ от българския консул, с когото са посетили военен център в Одеса, където се е предполагало, че той се намира. По думите ѝ, украинските военни са отказали съдействие и са изгонили дипломата "с ругатни и обиди" - случай, който Таслаков определи като "скандален и недопустим".

По последни данни, Киров вече е изпратен на фронта в подразделение, което местните наричат "корпус на смъртниците" - части, разполагани в зони с особено висок риск.

"Това е абсолютно неприемливо. Става дума за български гражданин с доказано физическо увреждане. Той няма място на фронта. Не може да допуснем подобно отношение към наши хора - още повече когато България, според действията на евроатлантическото ни правителство, е сред страните, които най-силно подкрепят Украйна", категоричен е Стоян Таслаков.

"Ако сме стратегически партньор на Украйна, те трябва да покажат уважение към нас и нашите граждани. Очаквам дипломатически натиск и действия за незабавното освобождаване на Любомир Киров Любомиров", заявява Таслаков