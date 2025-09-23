Официално: Янек Миланов е мъртъв





Пет години след изчезването му, Янек Миланов вече официално е мъртъв.

Смъртният акт е издаден от отдел ГРАО на Община Дупница и е качен на официалната страница.

Ето какво гласи съобщението:



ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ МОЛБА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СМЪРТ НА

ЯНЕК МИХАЙЛОВ МИЛАНОВ, РОДЕН НА 10.06.1977 г.

На 31.07.2020 г. след 22:30 ч., Янек Михайлов Миланов, роден на 10.06.1977 г., напуска жилището си в гр. Дупница, като след този момент повече не е видян от никого и няма известие от него. Били предприети действия по издирването му, но до настоящия момент не е намерен.

На основание Определение по гр. дело № 20251510101945 по описа за 2025 г. на Районен съд Дупница, V-ти състав ГО, съдът е постановил да бъде извършено разгласяване на молбата на Марио Михайлов Миланов за обявяване смъртта на Янек Михайлов Миланов, за който няма вест от 31.07.2020 г.

Молителят Марио Михайлов Миланов иска да се обяви смъртта на Янек Михайлов Миланов и да се постанови съставянето на надлежен Акт за гражданско състояние за този факт.

Лицето Янек Михайлов Миланов е роден на 10.06.1977 г. в гр. Дупница.

В молбата е посочен като предполагаем наследник Марио Михайлов Миланов.

Настоящото Извлечение от Молбата за обявяване на смъртта на Янек Михайлов Миланов е на основание чл.550, ал.2 от ГПК.