Самолет със стотици пътници кръжал над румънско летище заради заспал диспечер





Самолет със стотици пътници е бил принуден да остане във въздуха и да кръжи над международното летище Клуж-Напока в продължение на няколко минути, след като авиодиспечер е заспал на смяна, съобщи Stirileprotv.ro. Инцидентът се е случил преди повече от месец.

Съобщава се, че през онази нощ трима диспечери са били на смяна и тъй като трафикът е бил слаб, двама от тях са били назначени да ръководят полета.

Самолетът, пътуващ за Клуж-Напока, се е готвил за кацане, като в този момент не е успял да се свърже с контролния пункт в Клуж. Диспечерът, който е трябвало да издаде разрешение за кацане и да подготви пистата, е задрямал, докато е бил на смяна, според съобщения в медиите.

Екипажът е докладвал за ситуацията и е бил насочен към зона за изчакване, където самолетът е останал във въздуха 11 минути, изпълнявайки кръгови маневри, докато не получи разрешение за кацане.

Твърди се, че всичко се е случило преди месец и половина, но наскоро стана ясно, когато Румънската администрация за въздушно движение предостави обяснения.

„Вътрешният анализ е идентифицирал фактори като ограничения опит на диспечера и натрупаната умора“, заявиха представители на Ромаца, които също така казаха, че са предприели мерки за предотвратяване на подобни ситуации в бъдеще.

Безопасността на пътниците и самолета не е била засегната по никакъв начин, добавиха служители.

