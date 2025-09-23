Вчера на пътя Дупница – Самоков водачът на лек автомобил Фолксваген при изпреварване навлиза в насрещната лента, за да избегне удар с идващ срещу него л.а. „Пежо“, завива встрани и се удря в бетонов отводнителен канал, а водачът на пежото при предпазната маневра се преобръща по таван край пътя. 23-годишният водач на фолксвагена е настанен в благоевградската болница, тестът му за употреба на алкохол е отчел резултат 0.71 промила. Досъдебно произвоство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.
Рисково изпреварване на пътя Дупница-Самоков вкара кола в канавка, друга се обърна по таван
23.09.2025
