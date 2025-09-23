63-годишен дупничанин счупи с камък предното стъкло на колата на комшия





В края на миналата седмица в Районното управление в Дупница е заявено повреждане на чужда собственост – счупено е с камък предно панорамно стъкло на лек автомобил „Пежо“. Предприети са оперативно-издирвателни действия, извършителят на деянието е установен – 63-годишен съсед на собственика на автомобила. Работата по образуваното досъдебно производство продължава, уведомена е прокуратурата.