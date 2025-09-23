Израелски танкове влязоха в центъра на Газа





Израелските сили продължават сухопътната си офанзива за пълна окупация на град Газа, като свидетели съобщават, че танкове са навлезли в центъра на града от север и юг.

Това се случва, когато Доналд Тръмп ще се обърне към Общото събрание на ООН днес - за първи път той присъства на общия дебат от 2020 г. насам.

Сред темите, които той би могъл да обсъди, е решението на няколко държави да признаят палестинската държавност през последните дни.

В понеделник Франция обяви официално признаване на държавата Палестина, присъединявайки се към Обединеното кралство, Австралия, Канада и Португалия.

Международният натиск върху Израел се засилва заради разгръщащата се хуманитарна криза в Газа и изграждането на селища на Западния бряг.

Израел заяви, че признанието би било награда за Хамас за нападението на палестинската въоръжена групировка от 7 октомври 2023 г., при което около 1200 души бяха убити и 251 взети за заложници.

Повече от 65 000 палестинци са били убити от Израел оттогава, според здравното министерство на Газа, управлявано от Хамас.