На фона на все по-задълбочаващата се водна криза: Новият закон за ВиК влиза в парламента





Новият закон за ВиК, вече одобрен от Министерския съвет, влиза в Народното събрание. Днес той ще се обсъжда от Комисията по благоустройство и местно самоуправление. Това се случва на фона на все по-здълбочаващата се водна криза, засегнала вече 89 общини и близо 260 000 потребители.

Новият закон е категоричен, че във всяка административна област може да има само 1 ВиК оператор, който да осъществява дейнистите по довеждане на вода за питейни и промишлени нужди, както и да извършва ремонтните дейности. Кметовете на общини ще бъдат представители във Асоциациите по ВиК, а областният управител е този, който осъществява връзката с централната власт в лицето на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Това означава само едно- идва краят на общинските дружества и ВиК секторът се окрупнява.