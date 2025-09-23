Дневният хороскоп за 23 септември







Овен

През този ден не с пресилвайте с домашна работа. Забравете за ремонти. Денят е даден за анализ и размисъл.

Телец

През този ден не се занимавайте с нищо прекалено сериозно. Просто се отървете от досадните мисли.

Близнаци

Този ден оставете проблемите на заден план. Дори да се мъчите - няма да ги решите точно сега. Разтоварете се с любимото ви хоби.

Рак

Това е ден, в който да потърсите своя отдушник. Помислете за развитието си, за душата си. Тя има нужда от вашето внимание и грижи.

Лъв

Днес ще сте много близо до истината. Оставете всичко материално и се посветете на духовните си търсения.

Дева

Днес с лекота ще се отдавате на удоволствия. Така трябва и да бъде. Денят не е подходящ за сериозни дейности.

Везни

Днес може да се отдадете на размисли, но без страсти. Ще бъдете прекалено пасивни за сериозни действия, така че не се залавяйте с тях.

Скорпион

Сега е особено важно да не се подавате на влияние на другите. Рискувате да попаднете в плен на илюзии. Не робувайте на инстинктите си.

Стрелец

Ако днес ви кажат нещо приятно - изразете радостта си умерено. Важните дела и преговори нека да изчакат за друг ден.

Козирог

Това е ден, в който може да обърнете повече внимание на външния ви вид. Всяка промяна сега е добре дошла. Бъдете смели.

Водолей

Това е ден, в който да анализирате внимателно, случващото се около вас. Въздържайте се от решения и важни крачки.

Риби

Днес може да си пофилософствате на воля. Помислете как бихте искали да се чувствате - визуализирайте го, изживейте го.