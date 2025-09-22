Честванията за 117 години независимост в Дупница започват с кулинарна програма и гощавка





Днес, когато отбелязваме 117 години от обяваването на независимостта на България, Община Дупница в сътрудничество с Народните читалища от общината

Ви кани на кулинарно изложение „Независими, чрез традициите“

То ще бъде посветено на хлебните и тестени изделия – символ на българската трапеза, умение и вкус, предавани през поколенията.На изложението ще имате възможност да се докоснете до богатството на традиционни хлябове, пити, погачи и баници, приготвени от сръчните ръце на нашите баби.

Ще опитате млечните продукти на мандра „Петя“ – с. Горна Гращица.

Ще се насладите и на био пчелни продукти от производителя Борис Христов.

Предвидена е музикална програма и поднасяне на цветя на паметната плоча на Опълченците след края на кулинарната програма.

Заповядайте в 11:00 ч. на пл. ,,Свобода"!