Израелски удар с дрон в Ливан уби баща и трите му деца





Израелски удар с дрон в неделя уби петима души, сред които и три деца, в южния ливански град Бинт Джубейл. Това съобщава "Ройтерс", като цитира изявление на здравното министерство на Ливан.

Председателят на парламента Набих Бери заяви в изявление, че сред загиналите са бащата и трите му деца, като майката е ранена. Той каза, че те са имали американско гражданство.

Израелските военни заявиха, че са убили член на Хизбула при удара, но че "няколко незамесени граждански са били убити".

"Израелската армия съжалява за всяка вреда, причинена на незамесени лица и ефекти, за да минимизира вредите, колкото е възможно. Инцидентът е в процес на разследване", се казва в изявление.

В публикация в X ливанският премиер Наваф Салам определи нападението като "крещащо престъпление срещу граждани и послание за сплашване, насочено към завръщането на нашите хора в селата им на юг".

Ливанският премиер призовава международната общност да спре израелските атаки

Израел често атакува позициите на Хизбула в Южен Ливан, откакто през ноември влезе в силата на успеха с посредничеството на САЩ примирието между Ливан и Израел за продължаване на повече от година конфликт, предизвикан от войната в Газа.

Ливан е под натиск от Съединените щати, Саудитска Арабия и вътрешните съперници на Хизбула, за да разоръжи подкрепата на групировката Иран.

Изпратено е предупреждение за евакуация до жителите на три ливански села

Хизбула заявява, че би било сериозна грешка дори да се обсъжда разоръжаването, докато Израел продължава въздушните удари срещу Ливан и окупира части от територията му в южната му част.