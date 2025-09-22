И Португалия призна държавата Палестина





Португалия признава Държавата Палестина, обяви португалският министър на външните работи Пауло Ранжел, цитиран от Ройтерс.

Вчера Великобритания, Канада и Австралия едновременно признаха Палестина. Очаква се днес примера да последват и Франция и други страни в рамките на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Решението на Лондон, Отава и Канбера предизвика бурни реакции в Израел и бе осъдено както от управляващи, така и от опозиция.

Планираното заднес от Франция признаване на Палестина няма да включва отварянето на посолство, докато палестинското движение "Хамас" не освободи държаните от него заложници в Газа, съобщи президентът Еманюел Макрон в излъчено с интервю, цитирано от Франс прес.

"Преди например да открием посолство, ще поставим това като много ясно условие", посочи френският лидер в интервю за Си Би Ес, записано в четвъртък.

Петнадесет държави призоваха за незвисима Палестина

То бе излъчено на фона на признаването по-рано вчера от Великобритания, Канада и Австралия на палестинската държава, в рамките на съгласувана, сеизмична промяна в западната външна политика.