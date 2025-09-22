Честваме 117 години независима България





На 22 септември се навършват 117 години от обявяването на Независимостта на България. На този ден, през 1908 г. в църквата "Св. Четиридесет мъченици" във Велико Търново, с манифест, княз Фердинанд обявява Независимостта на България и се провъзгласява за цар на Царство България.

Политическият акт е извършен от правителството на Александър Малинов. С него се отхвърля васалната зависимост на България от Османската империя, наложена ѝ от Берлинския договор от 1878 г.

Условията за обявяване на независимостта на младата българска държава в началото на ХХ в. били изключително благоприятни. През лятото на 1908 г. младотурска революция в Османската империя завършва с успех за реформистите. Австро-Унгария - една от Великите сили наложили Берлинският договор, се готвела да го наруши, като анексира двете от провинциите на империята - Босна и Херцеговина.

Затова и българският княз Фердинанд се обърнал директно към император Франц-Йосиф, за да съгласуват действията си.

Австро-Унгария обявява анексията на Босна и Херцеговина на 20 септември. Два дни по-късно в църквата "Св. 40 мъченици" княз Фердинанд прочита манифеста за обявяването на Независимостта и се отслужва молебен за благоденствието на българската държава.

Независимото Българско царство е признато от Великите сили през пролетта на 1909 г. От Освобождението на България до обявяването на нейната независимост тя е трибутарно княжество спрямо Османската империя.

С този акт на практика се отхвърлят последните васални връзки с Османската империя. Княжество България става независима държава начело с коронования цар Фердинанд. Високата порта (Турция), а след това и Великите сили признават официално българската независимост.

Обявен за официален празник с решение на Народното събрание от 10 септември 1998 г. Дълго време значимостта на това събитие от новата история не се оценява, но на тази дата през 1908 г. България - една от най-старите държави в Европа, отново се появява на световната карта след петвековно османско владичество.

Денят на Независимостта се отбелязва тържествено в различни краища на страната, но център на националното честване е Велико Търново.