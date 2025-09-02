Задържаха обирджиите на златарското ателие в Дупница





Двама младежи – на 19 и на 16 г., са извършителите на кражбата от златарски магазин в Дупница

Вчера дупнишки полицаи са задържали извършителите на кражба от златарски магазин в Дупница. Деянието бе заявено в РУ Дупница на 26 август минути след извършената кражба на златни накити. Млад маскиран мъж бе отнел от витрина подложка със златни синджирчета, той е слязъл от мотор - без регистрационни табели, водачът на мотора също е бил маскиран, съобщават потърпевшите. За да се създаде смут младите мъже пуснали няколко димки на тротоара пред входа на магазина. Заминали с откраднатото. По данни на собственика на магазина щетата е за 17000 лв. При проведините специализирани оперативно издирвателни действия криминалистите установили, че двамата млади мъже са дупничани - единият е непълнолетен/16 г./, другият е 19-годишен. Задържани са с полицейска заповед. Иззети са откраднатите накити от тях, част от екипировката, приобщени са към делото като веществени доказателства. Работата по случая, в рамките на образуваното досъдебно производство, продължава РУ Дупница под надзора на РП Кюстендил.

Задържаните младежи са привлечени в качеството им на обвиняеми за извършена кражба на златни накити в съучастие, предстои прокуратурата да им поиска постоянна мярка за неотклонение